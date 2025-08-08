밤사이 대구시 도원·대곡동 일부 정전

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

오늘 새벽 2시 30분쯤 대구시 달서구 도원동과 대곡동 일부 지역에서 정전이 발생해 수천 세대가 불편을 겪었습니다.



한전은 긴급 출동해 정전 발생 30분 만인 오전 3시쯤 복구를 마쳤습니다.



이번 정전의 원인은 전신주 피뢰기 파손으로 인한 것으로 파악됐습니다.



