폭우 피해 청도군 특별재난지역 선포

지난달 내린 기록적인 폭우로 큰 피해를 본 청도군이 특별재난지역으로 선포됐습니다.



이에 따라 청도군은 전체 복구비 161억 원 가운데 89%를 국비와 도비로 지원받아 재정 부담을 크게 덜게 됐습니다.



피해 주민들에게는 재난 지원금 지급과 함께 국세와 지방세 납부 유예, 공공요금 감면 등의 혜택도 주어집니다.



