APEC 기간 크루즈선 2척 선상호텔로 활용
입력 2025.08.08 (08:48) 수정 2025.08.08 (09:38)
APEC 정상회의 기간, 포항 영일만항에서 크루즈선 2척이 선상 호텔로 운영됩니다.
포항시는 대한상공회의소가 마련한 2척의 크루즈선을, 회의에 참석하는 경제인과 수행원 숙소로 사용한다고 밝혔습니다.
선상 호텔은 객실 천백여 개 규모로 정상회의 개최지인 경주의 숙박 부담을 덜 수 있을 것으로 예상됩니다.
김재노 기자 delaro@kbs.co.kr
