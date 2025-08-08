APEC 기간 크루즈선 2척 선상호텔로 활용

동영상 고정 취소

APEC 정상회의 기간, 포항 영일만항에서 크루즈선 2척이 선상 호텔로 운영됩니다.



포항시는 대한상공회의소가 마련한 2척의 크루즈선을, 회의에 참석하는 경제인과 수행원 숙소로 사용한다고 밝혔습니다.



선상 호텔은 객실 천백여 개 규모로 정상회의 개최지인 경주의 숙박 부담을 덜 수 있을 것으로 예상됩니다.



