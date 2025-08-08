대구 청소년 광주 방문…‘달빛동맹’ 교류
입력 2025.08.08 (08:49) 수정 2025.08.08 (09:38)
영호남 교류 강화를 위해 대구 청소년 20명이 내일(9일)까지 광주를 방문합니다.
청소년들은 국립아시아문화전당과 전일빌딩, 광주극장 등을 찾아 광주의 역사와 문화를 배웁니다.
대구시는 대구-광주 청소년 문화교류의 하나로 마련한 이번 사업이 양 지역 청소년들은 우의를 다지고 서로의 지역에 대한 이해를 높일 것으로 기대했습니다.
최보규 기자 bokgil@kbs.co.kr
