대구 청소년 광주 방문…‘달빛동맹’ 교류

동영상 고정 취소

영호남 교류 강화를 위해 대구 청소년 20명이 내일(9일)까지 광주를 방문합니다.



청소년들은 국립아시아문화전당과 전일빌딩, 광주극장 등을 찾아 광주의 역사와 문화를 배웁니다.



대구시는 대구-광주 청소년 문화교류의 하나로 마련한 이번 사업이 양 지역 청소년들은 우의를 다지고 서로의 지역에 대한 이해를 높일 것으로 기대했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!