조국 사면 수순?…“대통령 최종 결심 있어야”

광복절 특별 사면을 앞두고 정치인 포함 여부가 관심입니다.



특히 조국 전 조국혁신당 대표 사면 요구가 정치권과 시민사회단체 등에서 나오고 있는데, 법무부 사면심사위 명단에 포함된 것으로 알려졌습니다.



사면권을 가진 이재명 대통령의 최종 결정만 남은 상황입니다.



방준원 기자의 보도입니다.



자녀 입시 비리 혐의 등으로 유죄가 확정돼 복역 중인 조국 전 대표.



조국혁신당은 물론 여권과 시민사회단체 등에서 조 전 대표가 이번 광복절 특사에 포함돼야 한다는 요구가 나오고 있습니다.



[정청래/더불어민주당 대표/지난 5일 : "(조국혁신당) 의원님들도 저한테 개인적으로 붙잡고 조국 전 대표 사면 문제에 대해서 많은 부분을 얘기를 하시더라고요. 대통령이 어련히 알아서 잘하시겠거니 생각하고."]



문재인 전 대통령도 정치인을 사면하게 되면 조 전 대표도 할 필요가 있다는 뜻을 대통령실에 전한 거로 알려졌습니다.



특히 어제 열린 법무부 사면심사위원회에서 조 전 대표를 포함해 일부 정치인 사면을 대통령에게 건의하기로 결정한 거로 알려지면서 기대감은 커지고 있습니다.



오는 12일 이재명 대통령이 주재하는 국무회의에서 사면심사위 건의 내용을 심의해 사면 대상을 최종 확정합니다.



[강유정/대통령실 대변인 : "국무회의를 거쳐 대통령의 사면권 행사에 대한 결심이 있게 되는데요. 그때까지는 저희도 최종적으로 알기는 어렵고."]



사실상 조 전 대표가 사면 복권되는 수순이라는 전망이 나오고 있는데, 야당의 반대와 여론의 추이 등이 이 대통령 결단에 변수가 될 수 있습니다.



민주당은 정치인 사면을 대통령실에 공식 건의하진 않았다고 밝혔습니다.



정치인이 얼마나 포함될지도 대통령의 결단인데, 취임 후 첫 사면인 만큼 기본적으로는 민생 경제 회복과 사회적 약자 보호에 초점이 맞춰질 거로 보입니다.



KBS 뉴스 방준원입니다.



