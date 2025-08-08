전남교육청, ‘다문화 인재 전형’ 초등교사 첫 임용

동영상 고정 취소

전라남도교육청이 전국 최초로 '다문화 인재 전형'을 통해 교사를 선발했습니다.



전남교육청은 2025학년도 초등교사 임용시험에서 '다문화 인재 전형' 2명을 포함해 모두 43명의 교사를 다음 달 1일 자로 신규 임용했습니다.



'다문화 인재 전형'은 전남에서 자란 이주 배경 인재를 지역 교사로 선발하는 제도로, 다양성과 포용성 확대를 목표로 합니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!