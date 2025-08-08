전남교육청, ‘다문화 인재 전형’ 초등교사 첫 임용
입력 2025.08.08 (11:38) 수정 2025.08.08 (15:39)
전라남도교육청이 전국 최초로 '다문화 인재 전형'을 통해 교사를 선발했습니다.
전남교육청은 2025학년도 초등교사 임용시험에서 '다문화 인재 전형' 2명을 포함해 모두 43명의 교사를 다음 달 1일 자로 신규 임용했습니다.
'다문화 인재 전형'은 전남에서 자란 이주 배경 인재를 지역 교사로 선발하는 제도로, 다양성과 포용성 확대를 목표로 합니다.
