영상K ‘3대 특검’ 수사

김계리 “구치소가 尹 잡범 취급…체포영상 전부 공개하자” [지금뉴스]

입력 2025.08.08 (18:03) 수정 2025.08.08 (18:18)

윤석열 전 대통령 측이 특검의 체포영장 재집행을 "불법 체포"라고 주장하며 집행 과정이 담긴 영상 공개를 요구했습니다.

윤 전 대통령 측 김계리 변호사는 7일 자신의 유튜브 채널에 '특검이 대통령을 강제로 끌어냈습니다'라는 제목의 영상을 올렸습니다.

특검이 오전 8시에 영장을 집행한 건 변호인 조력을 못 받게 하려는 의도였다고 주장했습니다.

[김계리/윤석열 전 대통령 변호인]
"변호인 접견이 9시로 예약이 되어 있는 것을 확인하고 변호인의 조력을 받을 권리를 박탈하고자 8시로 집행한다는 치졸함을 보였습니다."

구치소 직원들이 윤 전 대통령을 잡범 다루듯 했다고 항의하기도 했습니다.

[김계리/윤석열 전 대통령 변호인]
"윤 전 대통령이 체포영장 집행에 대해서 이의를 제기하자 윤 전 대통령에게 잡범 다루듯이 조용히 하세요라고 지속적으로 수차례 얘기했다고 합니다.

윤 전 대통령이 부상을 당했다고도 주장했습니다.

[김계리/윤석열 전 대통령 변호인]
"일부는 대통령님의 팔을 잡고 일부는 다리를 잡고 일부는 의자를 밀어서 이동을 시켰다고 합니다. 그러다가 대통령님이 의자 다리에 허리를 부딪히고 엉덩방아를 찧는 상황이 발생을 했고, 팔을 너무 세게 잡아당겨서 어깨와 팔이 아프다 라고 호소를 했다고 합니다. 그래서 바닥에 결국 주저앉게 돼서"

그러면서 김 변호사는 '불법 집행'을 입증할 구치소 영상들에 대한 정보공개를 청구했다고 전했습니다.

[김계리/윤석열 전 대통령 변호인]
"변호인단은 지난번 집행과 오늘 있었던 불법 집행에 대해서 CCTV와 보디캠에 대한 정보 공개 청구를 하여 둔 상태입니다."

법무부는 체포영장 재집행 과정에서 부상을 당했다는 윤 전 대통령 측 주장에 대해 "의료과 진료를 실시한 결과 건강상 특이사항이 없는 것으로 확인됐다"는 입장을 밝힌 바 있습니다.

(영상 편집 : 이채원)

