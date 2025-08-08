반려견도 ‘바닷물 풍덩’…“피서 함께 즐겨요”

동영상 고정 취소

반려견을 키우는 가정이 늘면서, 여름 휴가철에 반려견과 함께 피서를 떠나는 사람들이 부쩍 늘고 있습니다.



이런 가운데, 강원 동해안에 반려견 동반이 가능한 해수욕장이 늘어 인기를 끌고 있습니다.



조연주 기자가 보도합니다.



양양의 한 해수욕장입니다.



반려견들이 시원한 바닷물에 뛰어들어 가족과 함께 물놀이를 즐깁니다.



좁은 주택에서 벗어나, 넓은 백사장을 마음껏 뛰어다니며, 신이 났습니다.



반려견이 함께 있어야 출입할 수 있는 곳이라서 가능한 풍경입니다.



[김민수/경기도 양평군 : "날씨가 너무 덥잖아요. 물에 같이 수영하니까 더 좋은 것 같아요. 조기 교육을 안 시켜가지고 두려웠었는데, 얘는 잘 놀더라고요."]



이 해수욕장은 2016년부터 전체 해수욕장 구간의 절반을 반려견 전용 구역으로 운영해, 해당 피서객들을 적극적으로 유치했습니다.



또, 혹시 모를 안전사고에 대비해 대형견과 중형견, 소형견이 쉴 수 있는 공간을 각각 분리했고 이렇게 그물망도 설치돼 있습니다.



다양한 편의시설을 갖춘 데다, 규모도 가장 커, 지난해 여름철에만 반려견 8천 4백여 마리와 피서객 2만 8천여 명이 다녀갔습니다.



[임종민/서울시 관악구 : "눈치가 안 보인다는 거? 여기서는 자유로운 게 제일 좋은 것 같아요. 자유롭게 풀어놓고 저도 이제 신경도 덜 써도 되고."]



강원 동해안에는 반려견 전용 해변이 점차 늘어나 현재 3개 시군에 8곳에 이릅니다.



반려견 동반이 가능한 숙박업소와 음식점 등도 덩달아 많아지고 있습니다.



[박주현/반려견 동반 숙소 대표 : "애견 동반이다 보니까 청결이나 냄새 이런 거 엄청 많이 신경 쓰고 있거든요. 저희가 애견 잘 수 있는 해먹이나 밥그릇, 배변 패드…."]



국내 반려동물 양육 인구가 1,500만 명을 넘어서면서, 여름 휴가철 바닷가의 피서 풍경도 바뀌고 있습니다.



KBS 뉴스 조연주입니다.



촬영기자:구민혁



