제3회 정읍 물빛축제 개막

제3회 정읍 물빛축제가 오늘(8) 정읍천 어린이축구장 일대에서 개막했습니다.



오는 10일까지 이어지는 물빛축제는 지역 청년 예술인들이 참여하는 청춘 뮤직 페스타와 길거리 춤 파티 등이 펼쳐집니다.



또 미로 분수와 워터 풀, 에어바우스 등 물과 함께 하는 체험 행사도 마련됐습니다.



