국토부 지역개발사업 지원 경북 5곳 선정
입력 2025.08.08 (21:50)
국토교통부의 지역개발사업 공모에 경북에선 청도와 의성, 청송과 영양, 군위 5곳이 선정됐습니다.
먼저 청도군은 귀농·귀촌 지원 사업을 추진하고, 의성은 안전도로망 구축을, 청송은 목계마을 문화복지거점 조성을 추진합니다.
또 영양군은 일상회복센터와 활력회복거점, 군위는 삼국유사 체류형 거점을 조성합니다.
-
