국토부 지역개발사업 지원 경북 5곳 선정

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

국토교통부의 지역개발사업 공모에 경북에선 청도와 의성, 청송과 영양, 군위 5곳이 선정됐습니다.



먼저 청도군은 귀농·귀촌 지원 사업을 추진하고, 의성은 안전도로망 구축을, 청송은 목계마을 문화복지거점 조성을 추진합니다.



또 영양군은 일상회복센터와 활력회복거점, 군위는 삼국유사 체류형 거점을 조성합니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!