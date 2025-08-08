정의당 “강원FC 홈경기 경쟁 입찰 시군 갈등 조장”

동영상 고정 취소

강원FC 홈경기 개최지를 춘천과 강릉 사이의 '경쟁입찰'을 통해 결정하기로 한 것에 대해 지역 갈등 조장이라는 비판이 제기됐습니다.



정의당 강원도당은 강원FC가 지원금 액수로 하반기 개최권을 결정하기로 했다며, 이는 도민구단으로서의 공공성을 심각하게 저해하는 것이라고 주장했습니다.



이에 따라, 김진태 강원도지사와 김병지 강원FC 대표에게 경쟁 입찰 방식 철회를 요구했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!