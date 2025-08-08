‘왁자지껄 홍천야시장’ 개장…금·토 운영

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

'왁자지껄 홍천야시장'이 오늘(8일)부터 운영을 시작했습니다.



야시장에선 음식점과 잡화점이 문을 열었고, 문화예술 공연과 노래자랑 등 군 장병과 가족 단위 방문객을 위한 다양한 행사가 마련됐습니다.



홍천야시장은 다음 달(9월) 말까지 매주 금·토 저녁, 홍천 중앙시장 동문 앞에서 열립니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!