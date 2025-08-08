‘왁자지껄 홍천야시장’ 개장…금·토 운영
입력 2025.08.08 (21:57) 수정 2025.08.08 (22:07)
'왁자지껄 홍천야시장'이 오늘(8일)부터 운영을 시작했습니다.
야시장에선 음식점과 잡화점이 문을 열었고, 문화예술 공연과 노래자랑 등 군 장병과 가족 단위 방문객을 위한 다양한 행사가 마련됐습니다.
홍천야시장은 다음 달(9월) 말까지 매주 금·토 저녁, 홍천 중앙시장 동문 앞에서 열립니다.
