제4회 평창군수기 전국 궁도대회 개막

제4회 평창군수기 전국 궁도대회가 오늘(8일) 평창군 대화면 태화정에서 개막했습니다.



평창군 궁도협회와 태화정이 공동 주최한 이번 대회에는 전국의 궁도 선수 1,200명이 참가했으며, 장년부와 여자부 등으로 나눠 단체전과 개인전에서 기량을 겨룹니다,



이 대회는 이달(8월) 10일까지 계속됩니다.



