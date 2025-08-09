한국자생식물원, ‘여름꽃 축제, 여름동화’ 마련

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

국립한국자생식물원은 오늘(9일) 평창군 대관령면 자생식물원에서 '여름꽃 축제, 여름동화(花)'를 개막했습니다.



축제장에는 '벌개미취' 군락과 '무궁화', 에델바이스로 불리는 '산솜다리' 등이 있는 정원형 전시장이 마련됐습니다.



또, 오대산국립공원 야생동물 표본 전시도 함께 열렸습니다.



이번 축제는 이달(8월) 17일까지 계속됩니다.



