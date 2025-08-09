강원음악창작소, 여름축제 연계 기획공연
입력 2025.08.09 (21:20) 수정 2025.08.09 (21:38)
강원정보문화산업진흥원이 운영하는 '강원음악창작소'가 강원도 내 곳곳의 여름축제와 연계한 기획공연을 마련합니다.
우선, 이달(8월) 14일엔 '양양서피비치'에서 '바니쉬밴드', '해비치밴드'가 공연합니다.
이어, 이달(8월) 22일엔 '대관령 캠프닉 페스타'에서 '정의만'과 '쇼루식구'가 참여하는 공연이 열립니다.
