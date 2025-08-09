강원 아파트 가격, 이번 주 0.06% 하락
입력 2025.08.09 (21:20) 수정 2025.08.09 (21:38)
강원도 내 아파트 매매가격이 소폭 하락했습니다.
한국부동산원의 이번 주, 주간 아파트 가격 동향을 보면, 강원 아파트 매매가격은 한 주 전보다 0.06% 하락했습니다.
부동산원은 강원도의 아파트 매매 가격이 올해 하반기들어 5주 연속 하락세를 보이고 있다고 분석했습니다.
