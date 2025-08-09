강원 아파트 가격, 이번 주 0.06% 하락

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

강원도 내 아파트 매매가격이 소폭 하락했습니다.



한국부동산원의 이번 주, 주간 아파트 가격 동향을 보면, 강원 아파트 매매가격은 한 주 전보다 0.06% 하락했습니다.



부동산원은 강원도의 아파트 매매 가격이 올해 하반기들어 5주 연속 하락세를 보이고 있다고 분석했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!