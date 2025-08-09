강원관광재단-청년경제인연합, ‘관광 혁신 협약’

동영상 고정 취소

강원관광재단과 강원청년경제인연합회가 최근 강원 관광 혁신을 위한 업무협약을 맺었습니다.



두 기관은 청년들의 창의력을 바탕으로 채식 관광 등 특화된 관광 상품을 공동으로 개발합니다.



또, 각자가 갖고 있는 인적 자원과 정보를 교류하고, 공동으로 관광 홍보도 합니다.



두 기관은 이를 통해 일자리 창출과 경제 활성화를 유도해, 강원도를 ‘청년 친화적 관광도시’로 만들 계획입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!