강원관광재단-청년경제인연합, ‘관광 혁신 협약’
입력 2025.08.09 (21:24) 수정 2025.08.09 (21:38)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
강원관광재단과 강원청년경제인연합회가 최근 강원 관광 혁신을 위한 업무협약을 맺었습니다.
두 기관은 청년들의 창의력을 바탕으로 채식 관광 등 특화된 관광 상품을 공동으로 개발합니다.
또, 각자가 갖고 있는 인적 자원과 정보를 교류하고, 공동으로 관광 홍보도 합니다.
두 기관은 이를 통해 일자리 창출과 경제 활성화를 유도해, 강원도를 ‘청년 친화적 관광도시’로 만들 계획입니다.
두 기관은 청년들의 창의력을 바탕으로 채식 관광 등 특화된 관광 상품을 공동으로 개발합니다.
또, 각자가 갖고 있는 인적 자원과 정보를 교류하고, 공동으로 관광 홍보도 합니다.
두 기관은 이를 통해 일자리 창출과 경제 활성화를 유도해, 강원도를 ‘청년 친화적 관광도시’로 만들 계획입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 강원관광재단-청년경제인연합, ‘관광 혁신 협약’
-
- 입력 2025-08-09 21:24:35
- 수정2025-08-09 21:38:57
강원관광재단과 강원청년경제인연합회가 최근 강원 관광 혁신을 위한 업무협약을 맺었습니다.
두 기관은 청년들의 창의력을 바탕으로 채식 관광 등 특화된 관광 상품을 공동으로 개발합니다.
또, 각자가 갖고 있는 인적 자원과 정보를 교류하고, 공동으로 관광 홍보도 합니다.
두 기관은 이를 통해 일자리 창출과 경제 활성화를 유도해, 강원도를 ‘청년 친화적 관광도시’로 만들 계획입니다.
두 기관은 청년들의 창의력을 바탕으로 채식 관광 등 특화된 관광 상품을 공동으로 개발합니다.
또, 각자가 갖고 있는 인적 자원과 정보를 교류하고, 공동으로 관광 홍보도 합니다.
두 기관은 이를 통해 일자리 창출과 경제 활성화를 유도해, 강원도를 ‘청년 친화적 관광도시’로 만들 계획입니다.
-
-
송승룡 기자 oberona@kbs.co.kr송승룡 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
춘천-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.