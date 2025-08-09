횡성, ‘인구정책 슬로건’ 공모
입력 2025.08.09 (21:25) 수정 2025.08.09 (21:39)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
횡성군은 ‘횡성군 인구정책 슬로건’을 다음 달(9월) 4일까지 공모합니다.
참여 대상은 인구정책에 관심이 있는 주민이면 누구나 참여할 수 있습니다.
공모 주제는 저출산 극복과 청년 정착 등입니다.
참가자는 20자 안팎의 창의적인 문구로 출품하면 됩니다.
우수 슬로건에 대해선 올해 10월 시상합니다.
참여 대상은 인구정책에 관심이 있는 주민이면 누구나 참여할 수 있습니다.
공모 주제는 저출산 극복과 청년 정착 등입니다.
참가자는 20자 안팎의 창의적인 문구로 출품하면 됩니다.
우수 슬로건에 대해선 올해 10월 시상합니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 횡성, ‘인구정책 슬로건’ 공모
-
- 입력 2025-08-09 21:25:20
- 수정2025-08-09 21:39:47
횡성군은 ‘횡성군 인구정책 슬로건’을 다음 달(9월) 4일까지 공모합니다.
참여 대상은 인구정책에 관심이 있는 주민이면 누구나 참여할 수 있습니다.
공모 주제는 저출산 극복과 청년 정착 등입니다.
참가자는 20자 안팎의 창의적인 문구로 출품하면 됩니다.
우수 슬로건에 대해선 올해 10월 시상합니다.
참여 대상은 인구정책에 관심이 있는 주민이면 누구나 참여할 수 있습니다.
공모 주제는 저출산 극복과 청년 정착 등입니다.
참가자는 20자 안팎의 창의적인 문구로 출품하면 됩니다.
우수 슬로건에 대해선 올해 10월 시상합니다.
-
-
하초희 기자 chohee25@kbs.co.kr하초희 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
춘천-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.