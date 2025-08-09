횡성, ‘인구정책 슬로건’ 공모

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

횡성군은 ‘횡성군 인구정책 슬로건’을 다음 달(9월) 4일까지 공모합니다.



참여 대상은 인구정책에 관심이 있는 주민이면 누구나 참여할 수 있습니다.



공모 주제는 저출산 극복과 청년 정착 등입니다.



참가자는 20자 안팎의 창의적인 문구로 출품하면 됩니다.



우수 슬로건에 대해선 올해 10월 시상합니다.



