홍천, 농산물 택배비 지원 신청 접수
입력 2025.08.09 (21:26) 수정 2025.08.09 (21:39)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
홍천군은 농산물 직거래 택배비 지원 신청을 이달(8월) 18일까지 접수합니다.
지원 대상은 농업인이나 생산자단체입니다.
지원 품목은 지역산 농산물과 단순 가공품입니다.
지원 금액은 택배 1건 당 최대 2,000원입니다.
홍천군은 지난해(2024년) 1,600여 농가에 택배비 2억 3,000만 원을 지원했습니다.
지원 대상은 농업인이나 생산자단체입니다.
지원 품목은 지역산 농산물과 단순 가공품입니다.
지원 금액은 택배 1건 당 최대 2,000원입니다.
홍천군은 지난해(2024년) 1,600여 농가에 택배비 2억 3,000만 원을 지원했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 홍천, 농산물 택배비 지원 신청 접수
-
- 입력 2025-08-09 21:26:05
- 수정2025-08-09 21:39:47
홍천군은 농산물 직거래 택배비 지원 신청을 이달(8월) 18일까지 접수합니다.
지원 대상은 농업인이나 생산자단체입니다.
지원 품목은 지역산 농산물과 단순 가공품입니다.
지원 금액은 택배 1건 당 최대 2,000원입니다.
홍천군은 지난해(2024년) 1,600여 농가에 택배비 2억 3,000만 원을 지원했습니다.
지원 대상은 농업인이나 생산자단체입니다.
지원 품목은 지역산 농산물과 단순 가공품입니다.
지원 금액은 택배 1건 당 최대 2,000원입니다.
홍천군은 지난해(2024년) 1,600여 농가에 택배비 2억 3,000만 원을 지원했습니다.
-
-
임서영 기자 mercy0@kbs.co.kr임서영 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
춘천-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.