홍천, 농산물 택배비 지원 신청 접수

홍천군은 농산물 직거래 택배비 지원 신청을 이달(8월) 18일까지 접수합니다.



지원 대상은 농업인이나 생산자단체입니다.



지원 품목은 지역산 농산물과 단순 가공품입니다.



지원 금액은 택배 1건 당 최대 2,000원입니다.



홍천군은 지난해(2024년) 1,600여 농가에 택배비 2억 3,000만 원을 지원했습니다.



