경찰, NC구단·창원시설공단 추가 압수수색

창원 NC파크 관중 사망 사고와 관련해, 경찰이 NC다이노스 구단과 창원시설공단을 지난 7일 추가 압수수색 했습니다.



경찰은 사고 원인과 책임 소재를 가리기 위해 NC 구단과 창원시설공단 안전 담당자들의 휴대전화를 확보했다고 밝혔습니다.



경찰은 지난 4월에도 NC 구단과 창원시설공단, 구조물 시공업체 등을 압수수색했습니다.



