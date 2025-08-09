진주·의령·함안 ‘K-거상 관광 루트’ 특화 관광상품 개발
입력 2025.08.09 (21:35) 수정 2025.08.09 (21:48)
경상남도는 진주시와 의령군, 함안군을 잇는 'K-거상 관광 루트' 특화 관광상품을 개발합니다.
삼성 이병철, LG 구인회, GS 허만정, 효성 조홍제 회장의 창업주 관련지를 연결해 창업주의 생가 방문 뿐만 아니라 스토리텔링과 체험형 관광상품으로 개발할 계획입니다.
