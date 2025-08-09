‘경남 섬’ 555개로 확정…섬 인구 30만 3,200여 명

동영상 고정 취소

한국섬진흥원이 어제(8일) '섬의 날'을 맞아 우리나라 섬을 3,390개로 확정해 공표했습니다.



이 가운데 경남에는 사람이 사는 섬이 80개, 사람이 살지 않는 섬이 475개로 전국에서 두 번째로 많았습니다.



또, 경남의 섬 인구는 지난해 기준으로 30만 3,200여 명으로 1년 전보다 약 3,200명 줄었습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!