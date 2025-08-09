‘경남 섬’ 555개로 확정…섬 인구 30만 3,200여 명
입력 2025.08.09 (21:35) 수정 2025.08.09 (21:49)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
한국섬진흥원이 어제(8일) '섬의 날'을 맞아 우리나라 섬을 3,390개로 확정해 공표했습니다.
이 가운데 경남에는 사람이 사는 섬이 80개, 사람이 살지 않는 섬이 475개로 전국에서 두 번째로 많았습니다.
또, 경남의 섬 인구는 지난해 기준으로 30만 3,200여 명으로 1년 전보다 약 3,200명 줄었습니다.
이 가운데 경남에는 사람이 사는 섬이 80개, 사람이 살지 않는 섬이 475개로 전국에서 두 번째로 많았습니다.
또, 경남의 섬 인구는 지난해 기준으로 30만 3,200여 명으로 1년 전보다 약 3,200명 줄었습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- ‘경남 섬’ 555개로 확정…섬 인구 30만 3,200여 명
-
- 입력 2025-08-09 21:35:35
- 수정2025-08-09 21:49:33
한국섬진흥원이 어제(8일) '섬의 날'을 맞아 우리나라 섬을 3,390개로 확정해 공표했습니다.
이 가운데 경남에는 사람이 사는 섬이 80개, 사람이 살지 않는 섬이 475개로 전국에서 두 번째로 많았습니다.
또, 경남의 섬 인구는 지난해 기준으로 30만 3,200여 명으로 1년 전보다 약 3,200명 줄었습니다.
이 가운데 경남에는 사람이 사는 섬이 80개, 사람이 살지 않는 섬이 475개로 전국에서 두 번째로 많았습니다.
또, 경남의 섬 인구는 지난해 기준으로 30만 3,200여 명으로 1년 전보다 약 3,200명 줄었습니다.
-
-
송현준 기자 song4@kbs.co.kr송현준 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
창원-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.