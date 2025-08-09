밀양시, 하반기 소상공인 맞춤형 지원사업 추진
입력 2025.08.09 (21:36) 수정 2025.08.09 (21:49)
밀양시는 소상공인 경영 부담을 줄이기 위해 하반기 맞춤형 지원사업을 추진합니다.
밀양 지역 소상공인의 경영환경을 개선하고, 디지털 인프라 구축, 카드수수료 지원 등 모두 3개 분야로 신청은 오는 20일까지입니다.
밀양시는 소상공인 경영 부담을 줄이기 위해 하반기 맞춤형 지원사업을 추진합니다.
