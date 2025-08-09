자전거 문화 확산 “민관협력”…대중교통 전반으로 확대해야

동영상 고정 취소

제주도가 행정 주도만으로는 자전거 문화 확산에 한계가 있다고 판단하고 최근 민간 단체도 참여하는 민관 합동회의를 열었습니다.



이 회의에는 자전거 동호회 회원 등이 참여해 자전거이용 활성화 방안을 논의하고 연합단체 구성까지 제안했습니다.



이처럼 정책 추진 동력을 '시민과의 협력'에서 찾겠다는 이런 방식을 자전거는 물론 대중교통 정책에도 적용해 서울시나 인천시 등에서 운영하는 시민 참여 버스정책위원회처럼 시민 참여를 확대해야 한다는 요구가 나오고 있습니다.



