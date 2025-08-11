영상K ‘3대 특검’ 수사

정청래 “김건희 씨 내일 꼭 구속되길 기대” [지금뉴스]

입력 2025.08.11 (11:09) 수정 2025.08.11 (11:14)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

더불어민주당은 내일(12일) 구속영장심사를 받는 김건희 여사의 거짓말과 증거인멸이 도를 넘었다고 비판하며 "꼭 구속되기를 기대한다"고 밝혔습니다.

민주당 정청래 대표는 오늘(11일) 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 "김건희 씨 주가 조작 의혹의 실체가 서서히 드러나고 있어 김건희 씨의 변명은 통하지 않을 것"이라며 "목걸이를 둘러싼 김건희 씨의 변명은 황당하기 짝이 없다"고 말했습니다.

정 대표는 "특검의 김건희 구속 영장에 김건희 문고리 3인방, 휴대전화 초기화 등 증거 인멸에 대한 우려가 적시돼 있다고 한다"면서 "피의자들과의 말 맞추기, 증거 인멸에 대한 강한 의지가 확인된 만큼 구속 수사는 불가피해 보인다. 내일 김 씨가 구속될 것으로 보이는데 꼭 구속되기를 기대한다"고 강조했습니다.

정 대표는 특검을 향해서는 "법 앞에 모두가 평등해야 한다. 윤석열, 김건희 부부에 대한 더 이상의 관대함은 이제 없어야 할 것"이라며 "내란 종식은 법의 정의를 바로 세우는 것부터 시작될 것"이라고 덧붙였습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 정청래 “김건희 씨 내일 꼭 구속되길 기대” [지금뉴스]
    • 입력 2025-08-11 11:09:04
    • 수정2025-08-11 11:14:20
    영상K
더불어민주당은 내일(12일) 구속영장심사를 받는 김건희 여사의 거짓말과 증거인멸이 도를 넘었다고 비판하며 "꼭 구속되기를 기대한다"고 밝혔습니다.

민주당 정청래 대표는 오늘(11일) 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 "김건희 씨 주가 조작 의혹의 실체가 서서히 드러나고 있어 김건희 씨의 변명은 통하지 않을 것"이라며 "목걸이를 둘러싼 김건희 씨의 변명은 황당하기 짝이 없다"고 말했습니다.

정 대표는 "특검의 김건희 구속 영장에 김건희 문고리 3인방, 휴대전화 초기화 등 증거 인멸에 대한 우려가 적시돼 있다고 한다"면서 "피의자들과의 말 맞추기, 증거 인멸에 대한 강한 의지가 확인된 만큼 구속 수사는 불가피해 보인다. 내일 김 씨가 구속될 것으로 보이는데 꼭 구속되기를 기대한다"고 강조했습니다.

정 대표는 특검을 향해서는 "법 앞에 모두가 평등해야 한다. 윤석열, 김건희 부부에 대한 더 이상의 관대함은 이제 없어야 할 것"이라며 "내란 종식은 법의 정의를 바로 세우는 것부터 시작될 것"이라고 덧붙였습니다.
김세정
김세정 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

‘3대 특검’ 수사

더보기
김건희 특검 “구속 의견서 848쪽 제출…구금 장소 남부구치소로 변경”

김건희 특검 “구속 의견서 848쪽 제출…구금 장소 남부구치소로 변경”
내란특검, ‘체포 방해’ 박종준 전 경호처장 재소환

내란특검, ‘체포 방해’ 박종준 전 경호처장 재소환
‘내란특검 추가기소’ 김용현 측 관할 이전 신청…재판 정지

‘내란특검 추가기소’ 김용현 측 관할 이전 신청…재판 정지
尹 내란 재판 4회 연속 불출석…“질병 확인 안 되지만, 인치 곤란”

尹 내란 재판 4회 연속 불출석…“질병 확인 안 되지만, 인치 곤란”

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

尹 내란 재판 4회 연속 불출석…“질병 확인 안 되지만, 인치 곤란”

尹 내란 재판 4회 연속 불출석…“질병 확인 안 되지만, 인치 곤란”
[단독] 특검, ‘김건희 목걸이’ <br>관련 서희건설 압수수색

[단독] 특검, ‘김건희 목걸이’ 관련 서희건설 압수수색
경찰, ‘주식 차명거래 혐의’ 이춘석 의원실 압수수색 영장 집행

경찰, ‘주식 차명거래 혐의’ 이춘석 의원실 압수수색 영장 집행
경찰, 대전 교제살인 피의자 <br>신상 공개…26살 장재원

경찰, 대전 교제살인 피의자 신상 공개…26살 장재원
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.