정청래 “김건희 씨 내일 꼭 구속되길 기대” [지금뉴스]

더불어민주당은 내일(12일) 구속영장심사를 받는 김건희 여사의 거짓말과 증거인멸이 도를 넘었다고 비판하며 "꼭 구속되기를 기대한다"고 밝혔습니다.



민주당 정청래 대표는 오늘(11일) 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 "김건희 씨 주가 조작 의혹의 실체가 서서히 드러나고 있어 김건희 씨의 변명은 통하지 않을 것"이라며 "목걸이를 둘러싼 김건희 씨의 변명은 황당하기 짝이 없다"고 말했습니다.



정 대표는 "특검의 김건희 구속 영장에 김건희 문고리 3인방, 휴대전화 초기화 등 증거 인멸에 대한 우려가 적시돼 있다고 한다"면서 "피의자들과의 말 맞추기, 증거 인멸에 대한 강한 의지가 확인된 만큼 구속 수사는 불가피해 보인다. 내일 김 씨가 구속될 것으로 보이는데 꼭 구속되기를 기대한다"고 강조했습니다.



정 대표는 특검을 향해서는 "법 앞에 모두가 평등해야 한다. 윤석열, 김건희 부부에 대한 더 이상의 관대함은 이제 없어야 할 것"이라며 "내란 종식은 법의 정의를 바로 세우는 것부터 시작될 것"이라고 덧붙였습니다.



