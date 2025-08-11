[뉴스의 2면] 인도네시아서 저항의 상징 된 ‘원피스’ 깃발, 왜?

동영상 고정 취소

일본의 인기 애니메이션의 깃발이 인도네시아에서 저항의 상징이 되고 있다는데요.



바로 이 깃발입니다.



유명 애니메이션이죠.



원피스에 나오는 해적단의 상징입니다.



이 깃발이 인도네시아에선 저항의 상징이 돼 최근 차량이나 주택 외벽에 잇따라 등장하고 있다는데요.



인도네시아의 한 벽화 예술가는 '루피와 친구들은 자유를 추구하는 해적들이었고, 법 위에 군림하는 정부에 맞서 싸웠다"며 "이 줄거리는 인도네시아에서 벌어지고 있는 일과 비슷하다고 생각한다", 말했습니다.



그러면서 "경제 상황이 좋지 않고, 일자리를 찾기 어려우며, 또 국민에게 해를 끼치는 정부 정책에 대한 우려를 반영한 것"이라 설명했는데요.



최근 자바섬 북부 해안 도시 투반에서는 경찰과 군인들이 한 주민의 집을 찾아가 해당 깃발을 압수하고 동기를 조사하는 일까지 발생했다는데요.



인도네시아 하원 부의장까지 시민들의 움직임을 "국가의 단결을 분열시키려는 시도"라며 비판에 가세했다고 합니다.



여러분의 생각은 어떠신가요?



