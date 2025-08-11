‘2025 춘천공연예술제’ 내일 개막
입력 2025.08.11 (19:25) 수정 2025.08.11 (19:33)
사단법인 텐스푼은 내일(12일)부터 이달(8월) 16일까지 축제극장 몸짓과 담작은도서관 등에서 '2025 춘천공연예술제'를 엽니다.
이번 예술제에선 '포용'을 주제로 나이와 성별, 장애 등을 아우르는 공연이 열립니다.
무대에 오르는 작품은 무용과 음악, 어린이 공연 등 20개 작품입니다.
또, 춘천과 양양 등 강원 지역 예술단의 공연도 진행될 예정입니다.
임서영 기자 mercy0@kbs.co.kr임서영 기자의 기사 모음
