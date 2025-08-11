‘2025 춘천공연예술제’ 내일 개막

동영상 고정 취소

사단법인 텐스푼은 내일(12일)부터 이달(8월) 16일까지 축제극장 몸짓과 담작은도서관 등에서 '2025 춘천공연예술제'를 엽니다.



이번 예술제에선 '포용'을 주제로 나이와 성별, 장애 등을 아우르는 공연이 열립니다.



무대에 오르는 작품은 무용과 음악, 어린이 공연 등 20개 작품입니다.



또, 춘천과 양양 등 강원 지역 예술단의 공연도 진행될 예정입니다.



