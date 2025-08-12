창원시, ‘한 달 여행하기’ 참가자 모집…비용 지원

동영상 고정 취소

창원시가 오는 25일까지 '창원에서 한 달 여행하기' 참가자를 모집합니다.



신청 대상은 경남 지역 외 거주자를 대상으로, 최소 4박에서 29박까지 창원에 머물면서 역사와 문화, 먹을거리를 체험하고 개인 SNS로 홍보하게 되며, 창원시는 숙박비와 체험비를 지원합니다.



