창원시, ‘한 달 여행하기’ 참가자 모집…비용 지원
입력 2025.08.12 (08:46) 수정 2025.08.12 (09:41)
창원시가 오는 25일까지 '창원에서 한 달 여행하기' 참가자를 모집합니다.
신청 대상은 경남 지역 외 거주자를 대상으로, 최소 4박에서 29박까지 창원에 머물면서 역사와 문화, 먹을거리를 체험하고 개인 SNS로 홍보하게 되며, 창원시는 숙박비와 체험비를 지원합니다.
신청 대상은 경남 지역 외 거주자를 대상으로, 최소 4박에서 29박까지 창원에 머물면서 역사와 문화, 먹을거리를 체험하고 개인 SNS로 홍보하게 되며, 창원시는 숙박비와 체험비를 지원합니다.
창원시가 오는 25일까지 '창원에서 한 달 여행하기' 참가자를 모집합니다.
