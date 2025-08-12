1차 산업 미래화…워케이션·AI 인재 육성

동영상 고정 취소

[앵커]



이재명 정부의 국정운영 청사진에 반영된 제주 도정 현안을 살펴보는 기획보도 이어갑니다.



오늘은 두 번째 순서로, 국정기획위원회의 제주권 7대 공약과 국정과제에 담긴 제주 미래 산업을 살펴봤습니다.



신익환 기자입니다.



[리포트]



글로벌 기업과 국내 기업이 손잡은 '인공지능 협력센터'가 제주에 문을 열었습니다.



이곳에선 청년 구직자를 대상으로 전문 인공지능 교육 프로그램이 운영되며, 우수 수료생에게는 인턴십 기회도 제공합니다.



이른바 AI 인재를 육성해 채용을 유도하는 겁니다.



[오영훈/제주도지사 : "(이곳을) 거점으로 해서 다양한 AI 인재 양성 사업을 진행할 수 있다는 확신을 얻었고 또 그런 과정에서 이렇게 협력 사업이 성과를 내게."]



국정기획위원회의 제주권 7대 공약과 15대 정책과제엔 이 같은 '인공지능 융복합 인재 양성'을 통해 제주 산업 전환을 뒷받침하겠다는 계획이 담긴 것으로 알려졌습니다.



제주 경제 활력을 제고하고, 청년이 정착하는 제주를 만들겠다는 구상입니다.



재생에너지만을 사용해 'RE100 달걀'을 생산하는 등 1차 산업에도 탄소중립이 접목됩니다.



국정기획위의 제주권 7대 공약·국정과제엔 이 같은 제주 1차 산업의 탄소중립·디지털 전환을 지원하는 내용도 담겼습니다.



관광 분야에선 '글로벌 워케이션'과 '스포츠·해양레저' 허브 육성이 채택된 것으로 알려졌습니다.



워케이션 인프라 구축을 통한 컨벤션 유치를 활성화하고 해양레저와 스포츠를 지원해 제주 관광의 가치를 높이겠다는 구상입니다.



또, 해상운송비 부담 완화 등 물류를 혁신해 산업 경쟁력을 높이고, 4·3 아카이브 기록관 건립도 포함된 것으로 전해졌습니다.



하지만 관심을 모았던 에너지고속도로 제주 연결과 4·3왜곡처벌법 제정 등은 7대 공약과 국정과제에 포함되지 않은 것으로 전해졌습니다.



KBS 뉴스 신익환입니다.



촬영기자:고진현



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!