영천 화장품 원료공장 폭발 피해 1천억 넘어

동영상 고정 취소

지난 3일 영천에서 발생한 화장품 원료 제조공장 폭발 사고에 따른 기업 피해 규모가 천억 원이 넘는 것으로 집계됐습니다.



영천시와 경북도소방본부는 이번 사고로 영천 첨단부품소재산업지구 내 채신공단과 본촌논공단지 등 2개 산업단지에서 총 34개 기업의 잠정 피해액이 천19억 4천만 원으로 집계됐다고 밝혔습니다.



영천시는 피해 기업에 재료비와 인건비 등 운전자금을 지원하고, 중소벤처기업부에 '중소기업 특별지원지역' 지정 신청을 추진할 예정입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!