도산서원 창건 450주년 기념 서예전 ‘퇴계’ 열려

도산서원 창건과 사액 450주년을 기념한 서예전 '퇴계'가 오늘부터 다음 달 17일까지 대구문화예술회관 달구벌홀에서 열립니다.



이번 전시는 퇴계 이황 선생이 남긴 시와 후학의 추모 시 등 100여 편을 한국서예협회 대구 회원들이 서예 작품으로 재구성해 마련했습니다.



서예전 '퇴계'는 대구 전시를 마친 뒤 다음 달 18일부터 경북도청 동락관에서 이어집니다.



