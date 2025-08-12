도산서원 창건 450주년 기념 서예전 ‘퇴계’ 열려
입력 2025.08.12 (19:36) 수정 2025.08.12 (20:07)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
도산서원 창건과 사액 450주년을 기념한 서예전 '퇴계'가 오늘부터 다음 달 17일까지 대구문화예술회관 달구벌홀에서 열립니다.
이번 전시는 퇴계 이황 선생이 남긴 시와 후학의 추모 시 등 100여 편을 한국서예협회 대구 회원들이 서예 작품으로 재구성해 마련했습니다.
서예전 '퇴계'는 대구 전시를 마친 뒤 다음 달 18일부터 경북도청 동락관에서 이어집니다.
이번 전시는 퇴계 이황 선생이 남긴 시와 후학의 추모 시 등 100여 편을 한국서예협회 대구 회원들이 서예 작품으로 재구성해 마련했습니다.
서예전 '퇴계'는 대구 전시를 마친 뒤 다음 달 18일부터 경북도청 동락관에서 이어집니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 도산서원 창건 450주년 기념 서예전 ‘퇴계’ 열려
-
- 입력 2025-08-12 19:36:02
- 수정2025-08-12 20:07:18
도산서원 창건과 사액 450주년을 기념한 서예전 '퇴계'가 오늘부터 다음 달 17일까지 대구문화예술회관 달구벌홀에서 열립니다.
이번 전시는 퇴계 이황 선생이 남긴 시와 후학의 추모 시 등 100여 편을 한국서예협회 대구 회원들이 서예 작품으로 재구성해 마련했습니다.
서예전 '퇴계'는 대구 전시를 마친 뒤 다음 달 18일부터 경북도청 동락관에서 이어집니다.
이번 전시는 퇴계 이황 선생이 남긴 시와 후학의 추모 시 등 100여 편을 한국서예협회 대구 회원들이 서예 작품으로 재구성해 마련했습니다.
서예전 '퇴계'는 대구 전시를 마친 뒤 다음 달 18일부터 경북도청 동락관에서 이어집니다.
-
-
권기준 기자 newsman@kbs.co.kr권기준 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.