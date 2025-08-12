대구시, 우수 숙박시설 ‘더굿나잇’ 132곳 선정

동영상 고정 취소

대구시는 대규모 국제행사에 대비해 우수 숙박시설 '더굿나잇' 132곳을 선정했습니다.



일반 호텔과 여성안심 숙박업소 등으로 선정한 숙박시설에는, 지정 표지판 제작과 홍보 등을 지원할 계획입니다.



'더굿나잇'은 안전하고 쾌적한 숙박환경을 제공하기 위해 대구시가 2009년부터 매년 지정하고 있는 우수 숙박시설 브랜드입니다.



