충북도·중국 호남성, 의료·관광 협력 논의

동영상 고정 취소

중국 호남성의 의료기관과 기업 관계자들이 청주를 찾았습니다.



이들은 오는 15일까지 청주의료원과 일부 민간병원 등 의료시설과 청남대, 고인쇄박물관 등 명소를 살펴보고, 충청북도와 의료·관광 분야 협력 방안을 논의합니다.



중국인 단체 관광객의 무비자 입국이 다음 달 29일부터 내년 6월 말까지 한시적으로 허용된 가운데, 충청북도는 중국 호남성 지역 환자와 관광객 유치에 속도를 낼 계획입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!