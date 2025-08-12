충북 고액기부 명예의 전당 마련
입력 2025.08.12 (22:05)
충청북도와 충북사회복지공동모금회가 고액 기부자들의 나눔과 선행 정신을 기리는 '명예의 전당' 공간을 청주 오송역에 마련했습니다.
1억 원 이상 기부했거나 5년 안에 모두 내기로 약정한 충북의 아너 소사이어티 회원은 현재까지 모두 95명입니다.
충청북도와 충북사회복지공동모금회가 고액 기부자들의 나눔과 선행 정신을 기리는 '명예의 전당' 공간을 청주 오송역에 마련했습니다.
