충북문화재단 대표이사 후보 김경식 확정

충북문화재단이 오늘, 김경식 청주대학교 영화영상학과 교수를 대표이사 후보로 확정했습니다.



김 교수는 청주 출신으로 충북예총 회장과 한국문화예술교육진흥원 이사, 충북문화재단 비상근 이사 등을 지냈습니다.



충청북도의회는 다음 달 초, 김 후보에 대한 인사청문회를 진행할 예정입니다.



