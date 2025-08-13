“노조원 해고와 전보 공익제보자 탄압 아냐” 반박
입력 2025.08.13 (07:48) 수정 2025.08.13 (09:19)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
버스업체 노조원들이 내부고발 이후 전보 또는 해고되는 등 보복성 탄압을 당했다는 지난 11일 제주버스공영화추진 시민연대 기자회견에 대해 해당 업체는 직원들의 해고와 전보는 모두 업무상 필요하거나 취업규칙 위반에 따른 조치였고, 사실관계가 명확한 공익제보에 대해 회사가 불이익을 준 사례는 없다고 주장했습니다.
또, 공익 제보라는 말로 회사를 비방하고 이를 완전 공영제 전환 주장과 연결시키는 것은 본래 공익제보 취지와 맞지 않다고 주장했습니다.
또, 공익 제보라는 말로 회사를 비방하고 이를 완전 공영제 전환 주장과 연결시키는 것은 본래 공익제보 취지와 맞지 않다고 주장했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- “노조원 해고와 전보 공익제보자 탄압 아냐” 반박
-
- 입력 2025-08-13 07:48:10
- 수정2025-08-13 09:19:46
버스업체 노조원들이 내부고발 이후 전보 또는 해고되는 등 보복성 탄압을 당했다는 지난 11일 제주버스공영화추진 시민연대 기자회견에 대해 해당 업체는 직원들의 해고와 전보는 모두 업무상 필요하거나 취업규칙 위반에 따른 조치였고, 사실관계가 명확한 공익제보에 대해 회사가 불이익을 준 사례는 없다고 주장했습니다.
또, 공익 제보라는 말로 회사를 비방하고 이를 완전 공영제 전환 주장과 연결시키는 것은 본래 공익제보 취지와 맞지 않다고 주장했습니다.
또, 공익 제보라는 말로 회사를 비방하고 이를 완전 공영제 전환 주장과 연결시키는 것은 본래 공익제보 취지와 맞지 않다고 주장했습니다.
-
-
임연희 기자 yhlim@kbs.co.kr임연희 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.