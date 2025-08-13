“노조원 해고와 전보 공익제보자 탄압 아냐” 반박

동영상 고정 취소

버스업체 노조원들이 내부고발 이후 전보 또는 해고되는 등 보복성 탄압을 당했다는 지난 11일 제주버스공영화추진 시민연대 기자회견에 대해 해당 업체는 직원들의 해고와 전보는 모두 업무상 필요하거나 취업규칙 위반에 따른 조치였고, 사실관계가 명확한 공익제보에 대해 회사가 불이익을 준 사례는 없다고 주장했습니다.



또, 공익 제보라는 말로 회사를 비방하고 이를 완전 공영제 전환 주장과 연결시키는 것은 본래 공익제보 취지와 맞지 않다고 주장했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!