칠곡 경대병원, ‘선진 의료 연구’ 국책 과제 수행
입력 2025.08.13 (09:03) 수정 2025.08.13 (10:01)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
칠곡경북대병원 감염내과 권기태 교수팀이 한국형 선진의료연구 국책과제에 선정됐습니다.
권 교수팀은 인공지능 기술을 활용해 의료현장의 감염극복을 과제로 연구를 진행하고, 앞으로 5년간 보건복지부로부터 연구비 127억 원을 지원받습니다.
이번 연구에는 경북대병원 인공지능센터와 서울성모병원, AI 전문기업 등이 컨소시업을 구성해 참여합니다.
권 교수팀은 인공지능 기술을 활용해 의료현장의 감염극복을 과제로 연구를 진행하고, 앞으로 5년간 보건복지부로부터 연구비 127억 원을 지원받습니다.
이번 연구에는 경북대병원 인공지능센터와 서울성모병원, AI 전문기업 등이 컨소시업을 구성해 참여합니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 칠곡 경대병원, ‘선진 의료 연구’ 국책 과제 수행
-
- 입력 2025-08-13 09:03:08
- 수정2025-08-13 10:01:16
칠곡경북대병원 감염내과 권기태 교수팀이 한국형 선진의료연구 국책과제에 선정됐습니다.
권 교수팀은 인공지능 기술을 활용해 의료현장의 감염극복을 과제로 연구를 진행하고, 앞으로 5년간 보건복지부로부터 연구비 127억 원을 지원받습니다.
이번 연구에는 경북대병원 인공지능센터와 서울성모병원, AI 전문기업 등이 컨소시업을 구성해 참여합니다.
권 교수팀은 인공지능 기술을 활용해 의료현장의 감염극복을 과제로 연구를 진행하고, 앞으로 5년간 보건복지부로부터 연구비 127억 원을 지원받습니다.
이번 연구에는 경북대병원 인공지능센터와 서울성모병원, AI 전문기업 등이 컨소시업을 구성해 참여합니다.
-
-
이종영 기자 myshk@kbs.co.kr이종영 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.