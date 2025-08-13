칠곡 경대병원, ‘선진 의료 연구’ 국책 과제 수행

동영상 고정 취소

칠곡경북대병원 감염내과 권기태 교수팀이 한국형 선진의료연구 국책과제에 선정됐습니다.



권 교수팀은 인공지능 기술을 활용해 의료현장의 감염극복을 과제로 연구를 진행하고, 앞으로 5년간 보건복지부로부터 연구비 127억 원을 지원받습니다.



이번 연구에는 경북대병원 인공지능센터와 서울성모병원, AI 전문기업 등이 컨소시업을 구성해 참여합니다.



