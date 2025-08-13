대구시, 25일 ‘소아 응급 환자’ 대응 시민 강연회

동영상 고정 취소

대구시는 오는 25일 오전 10시, 대구의료원 라파엘웰빙센터 2층 대강당에서 '소아 응급환자 대응 시민 강연회'를 개최합니다.



이번 강연회는 영유아, 소아를 돌보는 부모와 보육교사 등을 대상으로 일상에서 발생할 수 있는 소아 응급상황의 올바른 대처 방법을 안내합니다.



대구 시민 누구나 참석할 수 있고, 참가 신청은 안내 포스터의 QR코드를 통해 사전 등록하면 됩니다.



