대구시, 25일 ‘소아 응급 환자’ 대응 시민 강연회
입력 2025.08.13 (09:03) 수정 2025.08.13 (10:01)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
대구시는 오는 25일 오전 10시, 대구의료원 라파엘웰빙센터 2층 대강당에서 '소아 응급환자 대응 시민 강연회'를 개최합니다.
이번 강연회는 영유아, 소아를 돌보는 부모와 보육교사 등을 대상으로 일상에서 발생할 수 있는 소아 응급상황의 올바른 대처 방법을 안내합니다.
대구 시민 누구나 참석할 수 있고, 참가 신청은 안내 포스터의 QR코드를 통해 사전 등록하면 됩니다.
이번 강연회는 영유아, 소아를 돌보는 부모와 보육교사 등을 대상으로 일상에서 발생할 수 있는 소아 응급상황의 올바른 대처 방법을 안내합니다.
대구 시민 누구나 참석할 수 있고, 참가 신청은 안내 포스터의 QR코드를 통해 사전 등록하면 됩니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 대구시, 25일 ‘소아 응급 환자’ 대응 시민 강연회
-
- 입력 2025-08-13 09:03:51
- 수정2025-08-13 10:01:16
대구시는 오는 25일 오전 10시, 대구의료원 라파엘웰빙센터 2층 대강당에서 '소아 응급환자 대응 시민 강연회'를 개최합니다.
이번 강연회는 영유아, 소아를 돌보는 부모와 보육교사 등을 대상으로 일상에서 발생할 수 있는 소아 응급상황의 올바른 대처 방법을 안내합니다.
대구 시민 누구나 참석할 수 있고, 참가 신청은 안내 포스터의 QR코드를 통해 사전 등록하면 됩니다.
이번 강연회는 영유아, 소아를 돌보는 부모와 보육교사 등을 대상으로 일상에서 발생할 수 있는 소아 응급상황의 올바른 대처 방법을 안내합니다.
대구 시민 누구나 참석할 수 있고, 참가 신청은 안내 포스터의 QR코드를 통해 사전 등록하면 됩니다.
-
-
정혜미 기자 with@kbs.co.kr정혜미 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.