산업연구원 “AI 확대…농림·생산직 고용 감소할 것”

산업연구원 보고서에 따르면 인공지능, AI가 확대 적용되면 농림·어업과 생산기계 조작 분야의 고용이 감소할 것으로 나타났습니다.



반면 인문·사회과학 연구원과 고위공무원 등 전문자격이 필요한 분야는 고용이 늘 것으로 전망됐습니다.



