산업연구원 “AI 확대…농림·생산직 고용 감소할 것”
입력 2025.08.13 (11:08) 수정 2025.08.13 (15:28)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
산업연구원 보고서에 따르면 인공지능, AI가 확대 적용되면 농림·어업과 생산기계 조작 분야의 고용이 감소할 것으로 나타났습니다.
반면 인문·사회과학 연구원과 고위공무원 등 전문자격이 필요한 분야는 고용이 늘 것으로 전망됐습니다.
반면 인문·사회과학 연구원과 고위공무원 등 전문자격이 필요한 분야는 고용이 늘 것으로 전망됐습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 산업연구원 “AI 확대…농림·생산직 고용 감소할 것”
-
- 입력 2025-08-13 11:08:05
- 수정2025-08-13 15:28:58
산업연구원 보고서에 따르면 인공지능, AI가 확대 적용되면 농림·어업과 생산기계 조작 분야의 고용이 감소할 것으로 나타났습니다.
반면 인문·사회과학 연구원과 고위공무원 등 전문자격이 필요한 분야는 고용이 늘 것으로 전망됐습니다.
반면 인문·사회과학 연구원과 고위공무원 등 전문자격이 필요한 분야는 고용이 늘 것으로 전망됐습니다.
-
-
천현수 기자 skypro@kbs.co.kr천현수 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.