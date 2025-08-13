합천군, 대야문화제·군민체육대회 취소…“수해 복구”

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

지난달 특별재난지역으로 지정된 합천군이 다음 달로 예정된 대야 문화제와 군민체육대회를 취소했습니다.



합천군은 수해 피해 복구와 이재민 지원에 행정력을 집중하기 위해 행사를 취소했으며, 이달 말 합천 예술제는 전시회만 진행하는 등 대폭 축소했습니다.



