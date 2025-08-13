경남대·연암공과대, ‘글로컬대학’ 본지정 신청
입력 2025.08.13 (11:08) 수정 2025.08.13 (15:33)
경남대와 연암공과대가 교육부에 '2025년 글로컬대학' 본지정 신청서를 제출했습니다.
경남대는 인공지능 기반 제조혁신 거점 대학을 목표로, 연암공대는 울산과학대와 연합해 제조산업 기술 교육을 선도하는 연합 공과대학을 목표로 글로컬대학에 도전하며, 최종 결과는 다음 달 발표됩니다.
경남대는 인공지능 기반 제조혁신 거점 대학을 목표로, 연암공대는 울산과학대와 연합해 제조산업 기술 교육을 선도하는 연합 공과대학을 목표로 글로컬대학에 도전하며, 최종 결과는 다음 달 발표됩니다.
