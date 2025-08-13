월드24

[월드 플러스] 가정집 뚫은 ‘우주 로또’…지구보다 오래된 ‘45억 년 전 운석’

입력 2025.08.13 (15:36) 수정 2025.08.13 (15:42)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[월드 플러스] ‘직장 다니는 척’ 젊은 층…취업난 속 중국의 암울한 현실

[월드 플러스] ‘직장 다니는 척’ 젊은 층…취업난 속 중국의 암울한 현실
[월드 플러스] 파리 개선문 ‘무명용사 불꽃’으로 담뱃불을?…프랑스 사회 ‘공분’

[월드 플러스] 파리 개선문 ‘무명용사 불꽃’으로 담뱃불을?…프랑스 사회 ‘공분’

다음
고속도로 운전자들 시야에 번쩍이는 불덩이 하나가 포착되는데요.

인근 마트 주차장과 주택가에서도 선명하게 목격됩니다.

대낮에 나타난 불덩이의 정체.

지난 6월 말 미국 남동부 지역에 떨어진 일명 '맥도너 운석'입니다.

당시, 이 운석은 초당 1km가 넘는 속도로 이동하다가 공중에서 폭발했고 남은 조각들은 굉음과 함께 미 조지아주의 한 가정집 지붕을 뚫고 떨어졌는데요.

다행히 인명피해는 없었고 이후 정밀 분석에 착수한 조지아대 연구진은 해당 운석이 45억 6000만 년 전에 형성된 것으로 추정했습니다.

이는 지구 나이보다 2천 만년이나 더 오래된 셈입니다.

이런 희귀 운석은 경매에서 수십억에 거래되기 때문에 우주의 로또라고도 불리는데요.

해당 운석은 조지아 대학에 계속 보관될 예정이며 혹시 닥칠 소행성 충돌에 대비하는 연구 자료로 쓰일 계획입니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [월드 플러스] 가정집 뚫은 ‘우주 로또’…지구보다 오래된 ‘45억 년 전 운석’
    • 입력 2025-08-13 15:35:59
    • 수정2025-08-13 15:42:25
    월드24
고속도로 운전자들 시야에 번쩍이는 불덩이 하나가 포착되는데요.

인근 마트 주차장과 주택가에서도 선명하게 목격됩니다.

대낮에 나타난 불덩이의 정체.

지난 6월 말 미국 남동부 지역에 떨어진 일명 '맥도너 운석'입니다.

당시, 이 운석은 초당 1km가 넘는 속도로 이동하다가 공중에서 폭발했고 남은 조각들은 굉음과 함께 미 조지아주의 한 가정집 지붕을 뚫고 떨어졌는데요.

다행히 인명피해는 없었고 이후 정밀 분석에 착수한 조지아대 연구진은 해당 운석이 45억 6000만 년 전에 형성된 것으로 추정했습니다.

이는 지구 나이보다 2천 만년이나 더 오래된 셈입니다.

이런 희귀 운석은 경매에서 수십억에 거래되기 때문에 우주의 로또라고도 불리는데요.

해당 운석은 조지아 대학에 계속 보관될 예정이며 혹시 닥칠 소행성 충돌에 대비하는 연구 자료로 쓰일 계획입니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

수도권 호우특보… 동부간선·내부순환 통제

수도권 호우특보… 동부간선·내부순환 통제
폭우로 일부 지하철·KTX 운행 중단…시민 발 동동

폭우로 일부 지하철·KTX 운행 중단…시민 발 동동
국정위, ‘검찰청 폐지·전작권 전환’ 이재명 정부 국정과제 발표

국정위, ‘검찰청 폐지·전작권 전환’ 이재명 정부 국정과제 발표
이 대통령, 미국 방문 앞서 23~24일 방일…이시바 총리와 정상회담 ​

이 대통령, 미국 방문 앞서 23~24일 방일…이시바 총리와 정상회담 ​
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.