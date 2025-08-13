뉴스7(전주) 이재명 정부

[이슈K] ‘이재명 정부 국정과제’ 전북 발전 내용은?

입력 2025.08.13 (19:30) 수정 2025.08.13 (20:08)

  [이슈K] '이재명 정부 국정과제' 전북 발전 내용은?
    입력 2025-08-13 19:30:37
    수정2025-08-13 20:08:59
    뉴스7(전주)
[앵커]

이슈K 시간입니다.

앞서 오늘 발표된 새 정부 국정과제 내용 전해드렸습니다.

전북 현안은 얼마나 반영됐고 앞으로의 대응과 과제는 무엇인지 좀 더 자세히 짚어보겠습니다.

이상민 전북 시민사회단체 연대회의 공동운영위원장 나와 있습니다.

어서 오세요.

먼저, 오늘 발표한 국정과제. 전체적으로 어떻게 보셨습니까?

[앵커]

국정과제 가운데 우리 전북에 영향을 주는 게 여러 가지 있겠습니다만, 이 대통령이 취임하면서 강조한 5극 3특체제.

오늘도 강조됐습니다.

이게 무슨 내용이고, 어떤 영향을 미칠지 설명해 주시죠.

[앵커]

그렇다면 좀 더 구체적으로 전북 현안은 얼마나 담겼는지 살펴볼까요,

당초 하계올림픽 유치나 재생에너지 관련 새만금RE100 산단, 피지컬 AI 등이 기대를 모았는데, 어느 정도 반영이 됐다, 이렇게 볼 수 있겠습니까?

[앵커]

그렇다면, 전북과 연관해서 기대했지만 빠진 부분, 오늘 국정과제에서 아쉬운 부분은 무엇을 꼽을 수 있습니까?

[앵커]

최근 우려를 샀던 게 국정기획위 경제2분과장을 맡았던 이춘석 의원의 해촉인데, 경제2분과가 AI나 재생에너지 관련 부분을 다루지 않았습니까?

오늘 발표된 내용으로 봤을 때, 실제 영향을 줬다고 볼 수 있을까요?

[앵커]

여기까지 듣겠습니다.

고맙습니다.
공지·정정

