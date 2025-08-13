[뉴스되감기] 일제 잔재 여전했던 그 시절…‘청산’의 역사
입력 2025.08.13 (19:44) 수정 2025.08.13 (19:57)
[앵커]
'빛을 되찾았다'는 광복은 이미 80년 전에 왔지만, 사실 우리나라는 오랜 기간 일제강점기의 영향과 '잔재'에 시달렸죠.
문민정부가 들어선 1990년대에는 이런 흔적을 지우는 데 그야말로 '진심'이었는데요.
오늘 뉴스되감기는 일제 잔재 청산에 힘썼던 그 시절로 돌아가보겠습니다.
