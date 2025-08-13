군산 선유도 인근 고립 20대 여성 구조
입력 2025.08.13 (19:49) 수정 2025.08.13 (20:08)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
어제(12일) 오후 2시 50분쯤 군산시 옥도면 선유도 인근 솔섬에 들어간 20대 여성이 밀물에 고립됐습니다.
이 여성은 신고를 받고 출동한 해경에 무사히 구조됐습니다.
군산해양경찰서는 올해만 고립사고 4건이 발생했다며, 물때를 미리 확인하고 고립되면 119 등으로 신고해 달라고 당부했습니다.
이 여성은 신고를 받고 출동한 해경에 무사히 구조됐습니다.
군산해양경찰서는 올해만 고립사고 4건이 발생했다며, 물때를 미리 확인하고 고립되면 119 등으로 신고해 달라고 당부했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 군산 선유도 인근 고립 20대 여성 구조
-
- 입력 2025-08-13 19:49:43
- 수정2025-08-13 20:08:47
어제(12일) 오후 2시 50분쯤 군산시 옥도면 선유도 인근 솔섬에 들어간 20대 여성이 밀물에 고립됐습니다.
이 여성은 신고를 받고 출동한 해경에 무사히 구조됐습니다.
군산해양경찰서는 올해만 고립사고 4건이 발생했다며, 물때를 미리 확인하고 고립되면 119 등으로 신고해 달라고 당부했습니다.
이 여성은 신고를 받고 출동한 해경에 무사히 구조됐습니다.
군산해양경찰서는 올해만 고립사고 4건이 발생했다며, 물때를 미리 확인하고 고립되면 119 등으로 신고해 달라고 당부했습니다.
-
-
서윤덕 기자 duck@kbs.co.kr서윤덕 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
전주-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.