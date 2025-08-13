뉴스7(전주)

군산 선유도 인근 고립 20대 여성 구조

입력 2025.08.13 (19:49) 수정 2025.08.13 (20:08)

어제(12일) 오후 2시 50분쯤 군산시 옥도면 선유도 인근 솔섬에 들어간 20대 여성이 밀물에 고립됐습니다.

이 여성은 신고를 받고 출동한 해경에 무사히 구조됐습니다.

군산해양경찰서는 올해만 고립사고 4건이 발생했다며, 물때를 미리 확인하고 고립되면 119 등으로 신고해 달라고 당부했습니다.

  군산 선유도 인근 고립 20대 여성 구조
    입력 2025-08-13 19:49:43
    수정2025-08-13 20:08:47
    뉴스7(전주)
어제(12일) 오후 2시 50분쯤 군산시 옥도면 선유도 인근 솔섬에 들어간 20대 여성이 밀물에 고립됐습니다.

이 여성은 신고를 받고 출동한 해경에 무사히 구조됐습니다.

군산해양경찰서는 올해만 고립사고 4건이 발생했다며, 물때를 미리 확인하고 고립되면 119 등으로 신고해 달라고 당부했습니다.
서윤덕
서윤덕 기자

