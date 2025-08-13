군산 선유도 인근 고립 20대 여성 구조

동영상 고정 취소

어제(12일) 오후 2시 50분쯤 군산시 옥도면 선유도 인근 솔섬에 들어간 20대 여성이 밀물에 고립됐습니다.



이 여성은 신고를 받고 출동한 해경에 무사히 구조됐습니다.



군산해양경찰서는 올해만 고립사고 4건이 발생했다며, 물때를 미리 확인하고 고립되면 119 등으로 신고해 달라고 당부했습니다.



