전광훈 “윤 대통령실 비서관 만나”…‘지원요청’ 질문엔 답변 회피

서울 서부지법 폭력 난입 사태를 교사한 혐의로 경찰 수사를 받는 전광훈 사랑제일교회 목사가 윤석열 정부 시절 대통령실 비서관을 여러 차례 만난 적이 있다고 말했습니다.



전 목사는 오늘(13일) 오전 서울 성북구 사랑제일교회에서 기자회견을 열고 “(윤석열 정부 때) 대통령실 사회수석실 비서관이 우리 교회에 여러 번 왔다”며 이같이 밝혔습니다.



전 목사는 “비서관에게 ‘대통령이 왜 이렇게 정치하느냐. 이렇게 하면 반드시 탄핵된다’고 말했지만 전달되지 않은 것 같다”고 주장했습니다.



윤석열 정부 시민사회수석실 성삼영 전 행정관은 지난 1월 윤 전 대통령 체포영장 집행 과정에서 유튜브 채널 ‘신의한수’의 신혜식 대표에게 지지자 동원을 요구한 사실이 드러나 논란을 빚었습니다.



전 목사는 다만 ‘탄핵 국면에서 대통령실로부터 지원 요청을 받은 적 있느냐’는 취재진 질문에는 “똑같은 질문을 또 왜 하느냐”며 답하지 않았습니다.



시민단체를 대상으로 한 지원과 관련해선 “주일 설교를 해서 교회 재정부에서 한 달에 2천만 원을 받아 시민단체 등을 지원해 오늘까지 광화문 운동을 계속 이끌어온 것”이라며 “광화문에 나오는 유튜버들에게 10만∼20만 원을 줬다”고 했습니다.



교회 자금을 서부지법 난입 피의자의 영치금으로 보내 횡령 의혹이 불거진 데 대해선 “헌금 갖고 도둑질한다고 비방하는데, 기자들이 공부해야 한다. 은퇴 목사여서 재정에 간섭하지는 못한다”면서, 지원 금액도 소액이라고 말했습니다.



전 목사는 지난 5일 경찰의 압수수색 두 달쯤 전에 휴대전화를 교체했다고 밝히면서, “하도 (압수수색을) 당해서 3개월 이상 휴대전화를 사용하지 않는다”며 “서부지법과 관계된 내용이 없으니 (경찰들이) 실망하고 돌아갔다. 나는 감출 게 없고 당당하다”고 주장했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



