영상K ‘3대 특검’ 수사

김문수, 특검 국민의힘 압수수색 항의…“야당 탄압, 온몸으로 막을 것” [현장영상]

입력 2025.08.14 (09:55) 수정 2025.08.14 (10:10)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

오늘(14일) 오전 국민의힘 당 대표 선거에 출마한 김문수 후보가 서울 여의도 중앙당사 로비에서 김건희 특검의 당사 압수수색에 항의하며 농성을 벌였습니다.

김 후보는 "어제(13일) 특검이 500만 국민의힘 당원 명부를 통째로 내놓으라고 상식 밖의 요구를 하며 하루 종일 당사를 점거했다"며 "세계 어느 나라에서도 상상할 수 없는 야만적인 탄압이자, 당 활동을 위축시키는 반헌법적 폭거"라고 말했습니다.

자세한 현장, 영상으로 확인하시죠.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 김문수, 특검 국민의힘 압수수색 항의…“야당 탄압, 온몸으로 막을 것” [현장영상]
    • 입력 2025-08-14 09:55:09
    • 수정2025-08-14 10:10:43
    영상K
오늘(14일) 오전 국민의힘 당 대표 선거에 출마한 김문수 후보가 서울 여의도 중앙당사 로비에서 김건희 특검의 당사 압수수색에 항의하며 농성을 벌였습니다.

김 후보는 "어제(13일) 특검이 500만 국민의힘 당원 명부를 통째로 내놓으라고 상식 밖의 요구를 하며 하루 종일 당사를 점거했다"며 "세계 어느 나라에서도 상상할 수 없는 야만적인 탄압이자, 당 활동을 위축시키는 반헌법적 폭거"라고 말했습니다.

자세한 현장, 영상으로 확인하시죠.
허용석
허용석 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

‘3대 특검’ 수사

더보기
내란특검, ‘평양 무인기 의혹’ 김용대 드론사령관 재소환…“‘합참 패싱’ 없었다”

내란특검, ‘평양 무인기 의혹’ 김용대 드론사령관 재소환…“‘합참 패싱’ 없었다”
특검, 오늘 오전 김건희 구속 후 첫 조사 진행

특검, 오늘 오전 김건희 구속 후 첫 조사 진행
김건희, 구속 후 첫 조사…“부당 선거·공천 개입 의혹”

김건희, 구속 후 첫 조사…“부당 선거·공천 개입 의혹”
국방부, 내란 특검 수사 관련 이승오 합참 작전본부장 직무정지

국방부, 내란 특검 수사 관련 이승오 합참 작전본부장 직무정지

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

대법, ‘울산시장 선거개입’ 황운하·송철호 무죄 확정

대법, ‘울산시장 선거개입’ 황운하·송철호 무죄 확정
김건희, 구속 후 첫 조사…<br>“부당 선거·공천 개입 의혹”

김건희, 구속 후 첫 조사…“부당 선거·공천 개입 의혹”
국방부, 내란 특검 수사 관련 <br>이승오 합참 작전본부장 직무정지

국방부, 내란 특검 수사 관련 이승오 합참 작전본부장 직무정지
동부간선도로 통제 해제…<br>필승교는 ‘행락객 대피’ 수위

동부간선도로 통제 해제…필승교는 ‘행락객 대피’ 수위
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.