김문수, 특검 국민의힘 압수수색 항의…“야당 탄압, 온몸으로 막을 것” [현장영상]

동영상 고정 취소

오늘(14일) 오전 국민의힘 당 대표 선거에 출마한 김문수 후보가 서울 여의도 중앙당사 로비에서 김건희 특검의 당사 압수수색에 항의하며 농성을 벌였습니다.



김 후보는 "어제(13일) 특검이 500만 국민의힘 당원 명부를 통째로 내놓으라고 상식 밖의 요구를 하며 하루 종일 당사를 점거했다"며 "세계 어느 나라에서도 상상할 수 없는 야만적인 탄압이자, 당 활동을 위축시키는 반헌법적 폭거"라고 말했습니다.



자세한 현장, 영상으로 확인하시죠.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!