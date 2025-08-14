뉴스광장 1부

[잇슈 컬처] 임영웅, 컴백 기념 드론쇼 청음회 연다

입력 2025.08.14 (06:53) 수정 2025.08.14 (07:00)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[잇슈 컬처] ‘노개런티’ 싸이…‘광복절 전야제’ 출연 가수 라인업은?

[잇슈 컬처] ‘노개런티’ 싸이…‘광복절 전야제’ 출연 가수 라인업은?
[잇슈 컬처] ‘10월 한국 공연’ 오아시스, 욱일기 영상 뭇매

[잇슈 컬처] ‘10월 한국 공연’ 오아시스, 욱일기 영상 뭇매

다음
오는 29일 컴백을 앞둔 가수 임영웅 씨가 대규모 이벤트를 예고했습니다.

임영웅 씨는 정규 2집 앨범 발매를 팬들과 함께 기념하기 위해 도심 곳곳에서 특별한 축제를 열겠다고 밝혔습니다.

공개된 일정표에 따르면 앨범 발매 전날인 이달 28일엔 전국 주요 극장에서 임영웅 씨의 신곡과 뮤직비디오를 감상하는 청음회가 진행되고요.

이후엔 남산서울타워와 뚝섬한강공원 일대에서 각각 조명 쇼와 드론 쇼도 선보입니다.

아울러 임영웅 씨는 앨범 발매까지 남은 2주 동안 수록곡 목록과 뮤직비디오 티저 영상 등을 순차적으로 공개할 예정이며 앨범이 나온 후엔 KBS 2TV '불후의 명곡'을 비롯한 방송 활동으로 안방 시청자와도 만날 계획입니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [잇슈 컬처] 임영웅, 컴백 기념 드론쇼 청음회 연다
    • 입력 2025-08-14 06:53:48
    • 수정2025-08-14 07:00:11
    뉴스광장 1부
오는 29일 컴백을 앞둔 가수 임영웅 씨가 대규모 이벤트를 예고했습니다.

임영웅 씨는 정규 2집 앨범 발매를 팬들과 함께 기념하기 위해 도심 곳곳에서 특별한 축제를 열겠다고 밝혔습니다.

공개된 일정표에 따르면 앨범 발매 전날인 이달 28일엔 전국 주요 극장에서 임영웅 씨의 신곡과 뮤직비디오를 감상하는 청음회가 진행되고요.

이후엔 남산서울타워와 뚝섬한강공원 일대에서 각각 조명 쇼와 드론 쇼도 선보입니다.

아울러 임영웅 씨는 앨범 발매까지 남은 2주 동안 수록곡 목록과 뮤직비디오 티저 영상 등을 순차적으로 공개할 예정이며 앨범이 나온 후엔 KBS 2TV '불후의 명곡'을 비롯한 방송 활동으로 안방 시청자와도 만날 계획입니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

동부간선도로 통제 해제…이 시각 도림천

동부간선도로 통제 해제…이 시각 도림천
수도권 최고 70mm 폭우…아침 출근길 고비

수도권 최고 70mm 폭우…아침 출근길 고비
세금 깎아 지방 주택 구매 유도<br>…1가구 1주택 특례 확대

세금 깎아 지방 주택 구매 유도…1가구 1주택 특례 확대
이재명 정부 5년 청사진 나왔다<br>…‘1호’ 과제는 개헌

이재명 정부 5년 청사진 나왔다…‘1호’ 과제는 개헌
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.