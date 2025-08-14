[잇슈 컬처] 임영웅, 컴백 기념 드론쇼 청음회 연다

동영상 고정 취소

오는 29일 컴백을 앞둔 가수 임영웅 씨가 대규모 이벤트를 예고했습니다.



임영웅 씨는 정규 2집 앨범 발매를 팬들과 함께 기념하기 위해 도심 곳곳에서 특별한 축제를 열겠다고 밝혔습니다.



공개된 일정표에 따르면 앨범 발매 전날인 이달 28일엔 전국 주요 극장에서 임영웅 씨의 신곡과 뮤직비디오를 감상하는 청음회가 진행되고요.



이후엔 남산서울타워와 뚝섬한강공원 일대에서 각각 조명 쇼와 드론 쇼도 선보입니다.



아울러 임영웅 씨는 앨범 발매까지 남은 2주 동안 수록곡 목록과 뮤직비디오 티저 영상 등을 순차적으로 공개할 예정이며 앨범이 나온 후엔 KBS 2TV '불후의 명곡'을 비롯한 방송 활동으로 안방 시청자와도 만날 계획입니다.



