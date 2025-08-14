강원 119 환자 73%, 10분 이내 병원 이송

동영상 고정 취소

강원도소방본부는 올해 상반기 이송 환자 3만 명 가운데 2만 명이 10분 안에 병원에 도착했다고 밝혔습니다.



이는 10분 이내 환자 이송률 73%에 해당합니다.



또, 5분 이내에 이송한 경우도 전체 환자의 32%에 달했습니다.



특히, 의정 갈등으로 병원 이송에 어려움이 생긴 경우에도 병원 도착 시간은 평균 23분이 걸렸습니다.



