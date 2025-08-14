930뉴스(제주)

바다에 빠진 4남매 살려…긴박했던 구조 현장

입력 2025.08.14 (13:08) 수정 2025.08.14 (13:15)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

[앵커]

지난 주말 제주의 한 해안에서 4남매가 물에 빠져 변을 당할뻔한 아찔한 사고가 있었습니다.

이들은 수상레저업체 직원들의 발 빠른 대처로 목숨을 건졌는데요.

긴박했던 구조 현장을 문준영 기자가 취재했습니다.

[리포트]

"살려달라"는 외침을 들은 수상레저 업체 직원이 급히 바다로 뛰어갑니다.

위치를 확인하고는 제트스키를 타고 현장으로 향합니다.

제주시의 한 해변에서 물놀이 사고가 발생한 건 지난 9일 물에는 10살 안팎의 남매 2명이 허우적대고 있었습니다.

[윤태완/수상레저업체 직원 : "두 명이 있었는데 남자아이랑 여자아이가 물에 완전히 잠겨 있었거든요. 여자아이가 물을 계속 토하면서 있어서 바로 데리고 들어왔죠. 태워서."]

바로 인근에선 또 다른 남매 2명이 물에 빠졌는데, 옆에 있던 직원이 수영해 1명을 구조하고, 1명을 안전하게 뭍으로 옮겼습니다.

[채은지/수상레저업체 직원 : "(다른 직원이) 제트스키로 2명에게 먼저 갔고, 저는 나중에 수영해서 1명이 허우적대는 걸 안아서 데려왔습니다."]

물에 빠진 4남매를 구조한 수상레저업체 두 직원은 제주해경의 민간 해양재난구조대원이었습니다.

윤 씨는 지난해에도 물놀이객을 구조했지만 살리지 못한 경험이 있어 이번만큼은 반드시 구조해야겠다고 마음먹었다고 합니다.

[윤태완/수상레저업체 직원 : "(작년에) 한 분이 물 위에 엎어져 있었는데 의식이 없었어요. 그래서 그분을 데리고 와서 바로 CPR을 했는데 구급대원들 와서 모시고 갔는데 나중에 소식 들으니까 돌아오시지 못했다고."]

주변 해상이 안전요원이 없는 비지정 해안인 만큼, 각별한 주의도 부탁했습니다.

[채은지/수상레저업체 직원 : "겉으로 보기엔 얕다고 생각하셔서 일반인 분들이 그냥 아무 생각 없이 들어가는 경우가 있는데요. 얕다가도 갑자기 움푹 파인 곳이 여기에는 많아요. 함부로 물놀이하면 절대 안 됩니다. 위험할 수 있습니다."]

해경은 이들에게 감사장 수여를 검토하고 있습니다.

KBS 뉴스 문준영입니다.

촬영기자:부수홍

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 바다에 빠진 4남매 살려…긴박했던 구조 현장
    • 입력 2025-08-14 13:08:11
    • 수정2025-08-14 13:15:15
    930뉴스(제주)
[앵커]

지난 주말 제주의 한 해안에서 4남매가 물에 빠져 변을 당할뻔한 아찔한 사고가 있었습니다.

이들은 수상레저업체 직원들의 발 빠른 대처로 목숨을 건졌는데요.

긴박했던 구조 현장을 문준영 기자가 취재했습니다.

[리포트]

"살려달라"는 외침을 들은 수상레저 업체 직원이 급히 바다로 뛰어갑니다.

위치를 확인하고는 제트스키를 타고 현장으로 향합니다.

제주시의 한 해변에서 물놀이 사고가 발생한 건 지난 9일 물에는 10살 안팎의 남매 2명이 허우적대고 있었습니다.

[윤태완/수상레저업체 직원 : "두 명이 있었는데 남자아이랑 여자아이가 물에 완전히 잠겨 있었거든요. 여자아이가 물을 계속 토하면서 있어서 바로 데리고 들어왔죠. 태워서."]

바로 인근에선 또 다른 남매 2명이 물에 빠졌는데, 옆에 있던 직원이 수영해 1명을 구조하고, 1명을 안전하게 뭍으로 옮겼습니다.

[채은지/수상레저업체 직원 : "(다른 직원이) 제트스키로 2명에게 먼저 갔고, 저는 나중에 수영해서 1명이 허우적대는 걸 안아서 데려왔습니다."]

물에 빠진 4남매를 구조한 수상레저업체 두 직원은 제주해경의 민간 해양재난구조대원이었습니다.

윤 씨는 지난해에도 물놀이객을 구조했지만 살리지 못한 경험이 있어 이번만큼은 반드시 구조해야겠다고 마음먹었다고 합니다.

[윤태완/수상레저업체 직원 : "(작년에) 한 분이 물 위에 엎어져 있었는데 의식이 없었어요. 그래서 그분을 데리고 와서 바로 CPR을 했는데 구급대원들 와서 모시고 갔는데 나중에 소식 들으니까 돌아오시지 못했다고."]

주변 해상이 안전요원이 없는 비지정 해안인 만큼, 각별한 주의도 부탁했습니다.

[채은지/수상레저업체 직원 : "겉으로 보기엔 얕다고 생각하셔서 일반인 분들이 그냥 아무 생각 없이 들어가는 경우가 있는데요. 얕다가도 갑자기 움푹 파인 곳이 여기에는 많아요. 함부로 물놀이하면 절대 안 됩니다. 위험할 수 있습니다."]

해경은 이들에게 감사장 수여를 검토하고 있습니다.

KBS 뉴스 문준영입니다.

촬영기자:부수홍
문준영
문준영 기자

이 기사가 좋으셨다면

제주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 국민의힘 윤리위, 전한길에 ‘경고’ 징계<br>…“재발시 중징계”

[속보] 국민의힘 윤리위, 전한길에 ‘경고’ 징계…“재발시 중징계”
특검, 김건희 구속 후 첫 조사…공천개입 등 의혹 관련

특검, 김건희 구속 후 첫 조사…공천개입 등 의혹 관련
‘울산시장 선거개입 의혹’<br> 황운하·송철호 대법 무죄 확정

‘울산시장 선거개입 의혹’ 황운하·송철호 대법 무죄 확정
이 대통령, 독립유공자 후손 등 영빈관 초청…“대한민국 보훈 선진국으로”

이 대통령, 독립유공자 후손 등 영빈관 초청…“대한민국 보훈 선진국으로”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.